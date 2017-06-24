На озере Сиваш возле Крыма браконьеры пытались подкупить пограничников – Госпогранслужба Украины

В Херсонской области, у побережья озера Сиваш, в районе Новомихайловки пограничники от отдела «Благовещенка» обнаружили двух мужчин, которые осуществляли вылов рыбы на лодке, после неудачной попытки побега мужчины пытались подкупить пограничников, сообщает 23 июня пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отмечают, что инцидент произошел 22 июня. Задержанные оказались жителями Новоалексеевки.

«Во время общения пограничники установили, что граждане не только нарушили пограничный режим, осуществив выход за пунктом базирования, но и с помощью двух сеток незаконно наловили почти три десятка пиленгаса. Чтобы «решить вопрос» граждане предложили пограничникам взятку в размере 1000 гривен, однако пограничники отказались от предложенной неправомерной выгоды», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на владельца плавсредства составили админпротокол по ст. 202 КУоАП (за нарушение пограничного режима), кроме того, на обоих граждан составили еще два админпротокола по ст.185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению представителя Госпогранслужбы). О факте незаконного вылова и попытке подкупа пограничники сообщили в Национальную полицию.

По сообщению Госпогранслужбы Украины, оружие лова и резиновая лодка изъяты, ущерб государству составил почти 20 000 гривен.