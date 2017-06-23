Крымский активист Сулейман Кадыров ознакомился с результатами психиатрической экспертизы и с результатами допроса авторов психолого-лингвистической экспертизы, согласно которой в его сообщениях в соцсетях нет призывов к нарушению территориальной целостности соседней России. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Несмотря на это, обвинение в призывах к нарушению территориальной целостности с Кадырова не снято.

«В фильме есть призывы, но в комментариях призывов нет, зато есть одобрение. Законом это не карается. Несмотря на это, досудебную проверку не прекращают», – отметил Курбединов.

Накануне сообщалось, что крымское управление ФСБ России продлило следствие по делу активиста Сулеймана Кадырова до 7 августа.

5 октября 2016 года российские силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи Родионова на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке крымскотатарского формирования «Аскер».

11 октября 2016 года в отношении Сулеймана Кадырова возбудили уголовное дело за сепаратизм.

3 апреля крымский активист и правозащитник Сулейман Кадыров заявил, что его внесли в список экстремистов. Также ему заблокировали банковскую карту с единственным источником дохода.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.