Главному редактору «Страна.ua» вручили подозрение – прокуратура Киева

Задержанному руководителю интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве вручили подозрение по статье «вымогательство», сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«С ходатайством об избрании меры пресечения будем обращаться в суд завтра. Сообщим об этом дополнительно», – добавила она.

Гужва на странице в Фейсбуке своего адвоката Елены Лукаш назвал объявленное подозрение «полным бредом и ложью». «Удивительный документ – ни слова правды. Он начинается с того, что я лично якобы угрожал Линьку публикацией компромата. Я еще раз могу сказать, что я никогда в жизни не общался с Линько. Единственный раз, когда всплыло это имя – в предложении от Антона Филипковского в мае 2017 года снять за 20 тысяч долларов статью о нем. От этого предложения я отказался. Все», – отметил руководитель интернет-издания.

Гужву и вероятного посредника задержали 22 июня. По версии следствия, Гужва в сговоре с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовали у народного депутата Украины 20 тысяч долларов США за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности.

Как сообщают в ГПУ, Гужву и посредника задержали непосредственно после передачи 10 тысяч долларов США от потерпевшего, по результатам проведенного обыска в помещении редакции издания «Страна.ua» эти средства обнаружены в портфеле руководителя интернет-издания.

Сам Гужва заявил, что обыск в редакции издания он связывает с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Дмитрия Линька. Все обвинения прокуратуры он отверг.

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что считает чрезвычайной ситуацией обыск в редакции интернет-издания «Страна.ua» и задержание главного редактора Игоря Гужвы и ждет, что «силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений».