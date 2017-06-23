В Севастополе похоронили украинскую активистку Таисию Зубкову

Украинскую активистку Таисию Зубкову похоронили в Севастополе в пятницу 23 июня на городском кладбище на Мекензиевых горах. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Она скончалась во вторник, 20 июня, после тяжелой и продолжительной болезни, на 81 году жизни. Церемония прощания с покойной проходила в ритуальном зале «Дома траура» на улице Пожарова, возле старого городского кладбища.

На церемонию пришли родственники и знакомые покойной, верующие лютеранской церкви, члены бывшей севастопольской городской организации Всеукраинского общества «Просвита», активисты региональной общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя».

Покойная была верующей Украинской лютеранской церкви со дня ее открытия в Севастополе. Пастор лютеранской церкви прочитал поминальную молитву.

Муж покойной Александр Зубков рассказал о том, что его супруга Таисия родилась в семье советского офицера украинского происхождения Ивана Ревы, который погиб в 1941 году в Севастополе на Мекензиевых горах, защищая 30-ю артиллерийскую батарею от наступающих немецко-фашистских войск, и поэтому было принято решение похоронить активистку недалеко от могилы ее отца.

Как сообщается, Зубкова Таисия была членом севастопольской «Просвиты». Воспитанная в русскоязычной среде в Севастополе, женщина постоянно учила украинский язык и стремилась разговаривать на нем в личном общении. В 2015 году Зубкова участвовала в заседании инициативной рабочей группы по созданию региональной общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» (УНКОС).