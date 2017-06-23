Госдума России одобрила законопроект о запрете средств обхода интернет-блокировок

Госдума России в первом чтении единогласно одобрила проект закона о запрете средств обхода интернет-блокировок. За проголосовали 363 депутата. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

В законопроекте речь идет об анонимайзерах и сервисах VPN. Как указывается, если провайдеры откажутся ограничить доступ к анонимайзерам, их предлагают штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.

Один из соавторов законопроекта, «единоросс» Максим Кудрявцев, выступая с докладом, сказал, что инициатива не предполагает «никаких дополнительных запретов, поскольку эти ресурсы уже и так запрещены».

Анонимайзеры и VPN – программы, которые позволяют обходить блокировку сайтов.

В Украине пользуются такими программами после того, как президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.