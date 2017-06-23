Россия: создатель Telegram отвергает требования властей об открытии баз данных

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров называет стремление российских властей заблокировать сервис «саботажем государственных интересов». Он отмечает, что после блокировки Telegram переписки российских чиновников перейдет в сервисы, которые находятся под контролем США.

В ответ на это глава «Роскомнадзора» Александр Жаров заявил, что Дуров «нейтральный в отношении террористов и преступников, которые пользуются его мессенджером, и совершенно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

Ранее 23 июня Жаров в открытом письме к создателю Telegram призвал команду сервиса выполнить российское законодательство и зарегистрироваться в качестве распространителя информации. В противном случае, по закону, мессенджеру грозит блокировка, отметил он.

Telegram позиционируется как мессенджер с зашифрованной перепиской. Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram сохранять переписку пользователей и предоставлять властям ключи для расшифровки сообщений. Павел Дуров неоднократно заявлял, что на такое Telegram никогда не согласится.