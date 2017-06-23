The Washington Post: ЦРУ информировало Обаму о причастности Путина к вмешательству в выборы

The Washington Post сообщает: ЦРУ в августе 2016 информировало президента США Барака Обаму, что президент России Владимир Путин имел прямое отношение к кибератакам, направленных на вмешательство в американскую президентскую кампанию.

В публикации издания от 23 июня говорится, что ЦРУ имело свидетельства о «специфических инструкциях» Путина относительно ослабления позиций кандидата от демократов Хиллари Клинтон и помощи кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

По информации The Washington Post, после сообщений администрация Обамы обсуждала меры по России и Путину. Но, отмечает издание, введенные меры были «преимущественно символическими».

В Конгрессе США продолжается расследование возможного вмешательства России в прошлогодние выборы американского президента. Аналогичное расследование проводит и ФБР. Начато также независимое от администрации расследование по этому поводу. Его курирует Роберт Мюллер, которому предоставили право расследовать действия президента, если для этого будут основания.

Адвокаты президента США Дональда Трампа заявили, что он не является фигурантом этого расследования.