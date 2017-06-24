Президент России Владимир Путин дал старт строительству газопровода «Турецкий поток», который должен поставлять российский газ в Турцию и страны ЕС.

23 июня Путин позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с судна-трубоукладчика Pioneering Spirit в Черном море, где начались стыковки мелководной и глубоководной части газопровода.

В начале мая в российском «Газпроме» сообщили о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составлять по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

Проект «Турецкий поток» возник после того, как в конце 2014-го потерпел провал предыдущий подобный проект «Газпрома», «Южный поток». Но он все время натыкался на препятствия.

Немало комментаторов называли проект «Турецкого потока», который имел главной целью обойти Украину, политическим блефом России, не было экономического обоснования – в частности, из-за значительного снижения мировых цен на энергоносители, поиски странами ЕС альтернативных российским источникам газа и из-за отсутствия ожидаемого финансирования от ожидаемых западных участников проекта.

После того, как Турция сбила российский самолет Су-24 вблизи турецко-сирийской границы, обвинив его в нарушении воздушного пространства, отношения двух стран резко ухудшились. Но в октябре 2016 Россия и Турция подписали соглашение о реализации «Турецкого потока».