В Ялте специалисты ветеринарного надзора провели проверку в 19 дошкольных образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю комитета ветеринарии Крыма.

После проверок было установлено, что в 6 учреждениях хранится продукция животного происхождения без маркировки производителя и сопроводительных ветеринарных документов.

Как сообщается, вынесено 12 постановлений об административных правонарушениях. На учебные заведения наложен штраф в размере 78 тысяч рублей.

Раньше ветеринарная служба сообщала, что за 2017 год на территории аннексированного Крыма было зарегистрировано 52 случая заболевания диких кабанов африканской чумой свиней.

В начале прошлого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием АЧС на полуострове готовится передел рынка.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.