Для российских абитуриентов запустили мобильный справочник вузов

В России для абитуриентов запустили приложение «Поступай правильно». Этот сервис дает информацию о вузах страны, которые ведут набор студентов в 2017 году. Как сообщается, платформа обеспечивает поиск вузов по различным критериям и возможность сравнить вузы.

В приложении можно найти контакты приемной комиссии вуза, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных услуг, результатах приема прошлых лет, участии университета в различных рейтингах.

С 19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», которые позволяют крымским абитуриентам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Подробно о работе центров «Крым – Украины» и возможностях поступления в украинский вуз для крымчан читайте в материале Крым.Реалии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».