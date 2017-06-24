Пловец из Севастополя завоевал для Украины золотую медаль на международном турнире

Пловец из Севастополя, представляющий Украину, Андрей Говоров получил золотую медаль на международном турнире по плаванию Meteor Open – 2017. Об этом сообщается в его Фейсбуке.

Победу Говоров одержал после заплыва на 50 метров стилем «баттерфляй». Соревнования проходили в испанской Барселоне.

В августе прошлого года Москва предлагала украинскому пловцу Андрею Говорову выступать за сборную России после того, как он победил на Всемирной Универсиаде в Казани. Как рассказал журналистам президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, который дружит с Говоровым, россияне тогда предлагали крымчанину 1 миллион долларов. Пловец отказался.

В финальном заплыве на 50 м на Олимпийских играх крымчанин занял 5 место. До этого в 1/2 финала украинец снова обновил рекорд Украины, показав результат 21.46 (2 место в полуфинале).

Андрей Говоров – родом из Севастополя, потом переехал в Днепропетровск. В 2014 году осудил действия России в Крыму, назвав их оккупацией. В 2015 году на своей коронной дистанции – 50 метров баттерфляем – победил на чемпионате мира.

До этого пловец также неоднократно завоевывал победы на международных соревнованиях разных уровней. Двукратный чемпион Первых юношеских Олимпийских игр в Сингапуре (2010). В 2012 году принял участие в Олимпиаде, но сумел дойти там только до полуфинала. В этом году уже успел заработать золотую и серебренную медали на Чемпионате Европы в Лондоне.