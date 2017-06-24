США: Россия продолжает использовать «горячую линию» по Сирии

Военные США сообщили, что Россия продолжает использовать линию кризисной связи для предотвращения инцидентов с силами коалиции под руководством Вашингтона в Сирии, вопреки утверждениям, что Москва закрывает ее.

Как отметил в Багдаде в пятницу представитель коалиции, которая борется против экстремистской группировки «Исламское государство», полковник армии США Райан Диллон, линия избежания конфликтов открыта и используется.

В минувшие выходные отношения Москвы и Вашингтона вокруг Сирии напряглись после того, как США сбили боевой самолет сирийских правительственных сил, который бомбил оппозиционные силы, союзные США. Тогда Россия заявила, что будет отслеживать как потенциальные воздушные цели любые самолеты коалиции к западу от реки Евфрата. Также Москва объявила, что вновь прекращает деятельность линии кризисной связи, как уже случалось раньше.

Но, по данным чиновников из США, по крайней мере в пятницу Россия именно через эту линию предупредила американских военных о своем ракетном ударе по целям группировки «Исламское государство», осуществленном крылатыми ракетами с российских кораблей в Средиземном море.