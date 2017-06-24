Российская телеведущая Катя Самбука попала в базу «Миротворца» за посещение Крыма

Российская телеведущая и актриса Катя Самбука попала в базу украинского сайта «Миротворец» за то, что посещала аннексированный Крым.

Комментариев телеведущей по этому поводу пока нет.

В сентябре прошлого года Катя Самбука побывала в крымском парке львов «Тайган» по приглашению директора парка Олега Зубкова. Телеведущая приехала с группой представителей шоу-бизнеса, осмотрела парк львов и провела там фотосессию с хищниками.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Центр осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации об «объектах исследования», в действиях которых есть признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».