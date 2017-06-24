Из Львова вывезли 270 тонн мусора из почти 12 тысяч – чиновник

Из Львова уже вывезли 270 тонн мусора с почти 12 тысяч, которые накопились в городе, сообщили в городском совете.

Как сказал в пятницу заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, из них 90 тонн вывезли в те города, с которыми Львов имел и раньше сотрудничество, а 180 тонн вывезено в города, с которыми еще не было заключенных соглашений, сообщает агентство УНИАН.

Чиновник также отметил, что в течение дня был вывезен мусор только с части переполненных площадок города. Мусор, который накопился на территории перегрузочных станций во Львове, еще не вывозили.

В пятницу во Львове начался вывоз накопленного мусора. Вице-премьер-министр, министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что 6 тысяч 500 тонн отходов начнут вывозить из мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме, перевозчики обещают завершить вывоз мусора в течение 2 недель.

Накануне Кабинет министров утвердил план мероприятий для вывоза мусора во Львове. Ситуацию, которая сложилась, планируют решить до 5 июля, обеспечив вывоз твердых бытовых отходов из Львова на свалки и полигоны области.

Городской председатель Львова Андрей Садовый также согласился на предложение председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки передать обладминистрации полномочия на вывоз твердых бытовых отходов из города.

Проблема с вывозом мусора во Львове началась в июне прошлого года после трагедии на Грибовицкой свалке, когда погибли 3 человека, а одного спасателя не нашли. Судебным решением этот полигон был закрыт, и с тех пор городские власти постоянно жалуются, что перевозчикам некуда вывозить отходы. В то же время за это время город перераспределил вывоз мусора, вытеснив маленькие фирмы и отдав этот бизнес шести компаниям. На сегодня системно вывозят мусор только две фирмы, а еще две проверяют правоохранительные органы, в частности по отмыванию денег на мусоре.