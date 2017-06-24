В Симферополе ко Дню крымскотатарского флага анонсируют автопробег

В День крымскотатарского флага, 26 июня, в Симферополе пройдет автопробег и турнир по футболу. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

Как сообщается, автопробег начнется в 9.30, по улицам Симферополя проедут автоколонны с крымскотатарскими флагами. После этого участники автопробега направятся в село Родниковое Симферопольского района, где на стадионе микрорайона Темелли в 10.00 пройдет товарищеский матч по футболу между командами города Симферополя и Симферопольского района. Потом планируется запустить в небо крымскотатарские флаги.

В администрации отметили, что День крымскотатарского флага проходит по инициативе общественных организаций.

В Украине ко Дню крымскотатарского флага организовали флешмоб: пользователи социальной сети Фейсбук помещают на свои фотографии изображения украинского и крымскотатарского флагов.

Флаг крымских татар представляет собой полотнище голубого цвета с желтой тамгой в верхнем левом углу. Впервые флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году. С 2010 года 26 июня отмечается крымскими татарами как день крымскотатарского флага.

В Геническом районе, граничащем с аннексированным Крымом, ко Дню крымскотатарского флага планируют проведение различных шествий и автопробега, в том числе проведение акций «Два флага – одна страна» в селе Счастливцево на Арабатской стрелке, а в поселке Новоалексеевка – автопробег и шествие.