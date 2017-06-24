В Белогорске состоялось заседание Попечительского совета зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган»

В субботу, 24 июня, в Белогорске прошло расширенное заседание Попечительского совета ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» с участием крымских активистов, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Председатель Попечительского совета парков Олега Зубкова Галина Ломакина озвучила основные проблемы.

«Проблем много, но основные из них – это уничтоженная властями автостоянка у парка львов «Тайган», под угрозой сноса находится знаменитая рекламная конструкция из десятиметровых букв, дефицит воды в Тайганском водохранилище, из-за чего воду приходится подвозить в парк, заморожены все инвестиционные проекты Зубкова», – отметила она.

По ее словам, Попечительский совет акцентировал работу на донесении проблем парков до известных и влиятельных людей и организаций.

«Мы наладили контакт с Общественной палатой России, там есть люди, заинтересованные помочь. Нами направлено обращение к известному артисту и зоозащитнику Леонардо ди Каприо. Есть у нас контакт с приезжавшей в «Тайган» юной писательницей с ЮАР Меган Вернер. Обратились к Алине Кабаевой и еще ряду известных лиц. Эту работу будем продолжать», – сказала Ломакина.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».