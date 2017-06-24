В Китае более 140 человек пропали без вести после оползня

На юго-востоке Китая, в провинции Сычуань произошел мощный оползень, который мог засыпать 140 человек, сообщили чиновники.

По сообщениям, в спасательной операции принимают участие более 400 человек, но пока только смогли откопать живыми одну пару с младенцем.

Под оползень попали около 40 домов в селе Синь, завал также заблокировал двухкилометровый участок русла местной реки.

Полный объем оползня еще не ясен. Как сообщают, речь идет о части горы, которая сдвинулась на село в уезде Маосянь Нгава-Тибетско-Цянського автономного округа.

Оползни часто представляют значительную угрозу для отдаленных сельских гористых местностей Китая, особенно после сильных дождей.