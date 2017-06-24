Жители Севастополя вышли на улицы с плакатами, призывающими Путина помочь

В Севастополе в субботу, 24 июня, жители города вышли на центральные улицы с плакатами, на которых содержатся призывы к президенту России Владимиру Путину. Он в этот день планировал посетить аннексированный Крым.

Об этом в своем Фейсбуке сообщает пророссийский активист Ленур Усманов.

На плакатах есть такие надписи: «Путин В. В.! Защити землю севастопольцев», «Остановите судебный беспредел», «Владимир Владимирович, надеемся только на вас» и другие.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 24 июня посетит аннексированный Крым, в частности – детский центр «Артек».

В прошлый раз российский президент Владимир Путин был с визитом в аннексированном Крыму в сентябре прошлого года. Вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым он провел в Керчи заседание Госсовета России по поводу развития транспортной инфраструктуры.

Министерство иностранных дел Украины направляло российскому МИДу ноты протеста в связи с визитом Владимира Путина в аннексированный Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».