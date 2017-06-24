Турчинов анонсировал пересечение границы для россиян со снятием биометрии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил, что граждан России должны со временем пропускать через границу в Украину только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных.

Выступая во время открытия нового пограничного отдела «Тополя» Харьковского пограничного отряда, он заявил: «Пограничники пока рассчитывают технические детали и также рассчитывают, какое еще нужно техническое и материальное оборудование для того, чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима (для граждан России – КР), обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, и при пересечении границы любым россиянином брать у него идентификационные признаки: или отпечатки пальцев, или скан сетчатки глаза».

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, Турчинов добавил, что техническая работа для этого уже ведется, и выразил надежду, что правительство финансово поддержит эту работу, которая должна дать результат в течение месяца.

При этом секретарь СНБО не назвал сроков введения такого комплекса проверки.

Начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Бидыло подтвердил, что сейчас уточняется комплекс оборудования для такой проверки, которое надо приобрести и внедрить.

Александр Турчинов уже не раз заявлял, что поддерживает идею введения визового режима с Россией и еще до введения виз нужно разрешить въезд граждан России в Украину только по биометрическим паспортам. Таким образом, по мнению секретаря СНБО, Украина может защититься от проникновения на ее территорию «вражеской агентуры и террористов».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил в поддержку инициативы разрешить въезд в Украину гражданам России только при условии «предварительного информирования» о намерении пересечь российско-украинскую границу.

Министр юстиции Украины Павел Петренко, со своей стороны, заявил, что юридические механизмы для введения визового режима с Россией готовы и что для этого нужно только политическое решение.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае введения виз Россия отреагирует симметрично.