Из-за сильного ветра в Крыму без света остались около 9,5 тысяч человек

В Крыму в субботу, 24 июня, ветер стал причиной отключения электроснабжения в девяти населенных пунктах. Света нет в домах более 9 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по аннексированному Крыму.

«Вследствие сложных погодных условий (сильный ветер) произошло нарушение электроснабжения в населенных пунктах Республики Крым. По состоянию на 11.30 электроснабжение нарушено в 9 населенных пунктах. Всего без электроснабжения находятся 9458 человек», – говорится в сообщении.

Последствия стихии ликвидируют 15 бригад РЭС (53 человека, 20 единиц техники). Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Крыму.