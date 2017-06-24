Адвокат украинского активиста Балуха сообщает об ухудшении здоровья своего подзащитного

Адвокат украинского активиста Владимира Балуха 23 июня встретился с ним в СИЗО Симферополя. Адвокат во время встречи обратил внимание на признаки, указывающие на ухудшение здоровья своего подзащитного. Об этом он сообщил Крымской правозащитной группе.

По словам адвоката, сам Балух не высказывает жалоб, но «его внешний вид позволяет усомниться в нормальном состоянии здоровья». Он сообщил, что будет ходатайствовать о полном медицинском обследовании Балуха.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как рассказали в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.