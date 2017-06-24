Путин прибыл с рабочим визитом в детский лагерь «Артек»

Президент России Владимир Путин прибыл в детский лагерь «Артек», расположенный в крымском Гурзуфе. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин намерен ознакомиться с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотреть ход работ по строительству лагеря «Солнечный».

Как сообщается, глава «Артека» сказал Путину о том, что «площадь детского комплекса сопоставима с Монако». Он рассказал Путину о работах по восстановлению лагеря в 2015 и в 2016 годах, а также о планах по развитию комплекса, чтобы лагерь мог принимать в одну смену одновременно 10 тысяч детей. По словам директора лагеря, туда приезжают дети не только из России, но и из других стран.

В Севастополе в субботу, 24 июня, жители города вышли на одиночные пикеты с плакатами, на которых содержатся призывы к президенту России Владимиру Путину. Пикетчики протестуют против нового генплана города, которым предусмотрено перевести земли частного сектора в зону малоэтажной многоквартирной застройки.

В прошлый раз российский президент Владимир Путин был с визитом в аннексированном Крыму в сентябре прошлого года. Вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым он провел в Керчи заседание Госсовета России по поводу развития транспортной инфраструктуры.

Министерство иностранных дел Украины направляло российскому МИДу ноты протеста в связи с визитом Владимира Путина в аннексированный Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».