В Крыму анонсируют выступление российской певицы Полины Гагариной

В аннексированном Крыму анонсируют концерты российской певицы Полины Гагариной. Афиши выступления есть в открытом доступе на крымских сайтах.

Концерты планируются с 22 по 24 августа в трех городах полуострова – Ялте, Севастополе и Симферополе. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 7 тысяч рублей.

Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории Крыма или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».