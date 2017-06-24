Из Ялты запустили автобусы в российский Волгоград и Ессентуки – минтранс Крыма

С автовокзала «Ялта» начали курсировать новые автобусные маршруты в российский Волгоград и Ессентуки. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма, подконтрольного России.

«На маршрутах работают вместительные комфортабельные автобусы, предусмотренные для поездок длительностью более 20 часов. В стоимость билета входит и проезд через Керченскую паромную переправу», – говорится в сообщении минтранса.

По информации ГУП «Крымавтотранс», рейс до Волгограда отправляется с автовокзала «Ялта» один раз в четыре дня. Стоимость проездного билета составляет 2710,4 рублей. Поездка занимает чуть менее суток.

Маршрут Ялта – Ессентуки ежедневный. В этом направлении ходят два автобуса вместительностью 55 и 47 мест. Стоимость составляет 2711 и 2610,5 рублей. Запущенные маршруты начали перевозить пассажиров с 17 июня.