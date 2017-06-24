Путин принял участие в церемонии открытия смены «Артека»

Президент России Владимир Путин 24 июня в ходе посещения международного детского центра «Артек» принял там участие в церемонии открытия смены. Об этом сообщает Крыминформ.

«Артек» создавался с 1925 года как международный лагерь, в который приезжали дети не только из Советского Союза, но и из-за границы. И сегодня «Артек», который переживал недавно достаточно сложные времена, возрождается именно как международный лагерь. Сюда всегда приезжали лучшие и из нашей страны, и из-за рубежа», – сказал Путин со сцены «Артек-арены».

Название смены, в открытии которой поучаствовал президент России – «Улыбка Саманты». Саманта Смит – американская школьница из штата Мэн, ставшая всемирно известной благодаря письму генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову в самый разгар холодной войны. В ответ на обращение семью Саманты пригласили в СССР. Американская школьница провела в «Артеке» две недели в июле 1983 года.

Пресс-служба «Артека» заявляет, что цель седьмой смены 2017 года – расширение позитивного опыта межкультурного общения и творческого взаимодействия детей и молодежи, укрепление дружбы между народами, объединение в стремлении к творчеству, миру и добру.

Путин прибыл в «Артек» в рамках визита в Крым примерно в 14.30. Его встретили вице-премьер России Ольга Голодец и назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов. Президент России ознакомился с результатами реконструкции объектов инфраструктуры, которая началась в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».