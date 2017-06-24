Электроснабжение всех населенных пунктов Крыма восстановлено – МЧС России

В Крыму восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды. Об этом сообщили пресс-служба крымского управления МЧС России.

По данным ведомства, в работах по восстановлению электроснабжения было задействовано 15 бригад РЭС – 53 человека, 20 единиц техники.

24 июня крымский главк МЧС России сообщил, что сильный ветер стал причиной отключения электроснабжения в девяти населенных пунктах Крыма. Без света остались более 9 тыс человек. По информации министерства, на полуострове до конца суток 24 июня объявлено штормовое предупреждение. В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.



