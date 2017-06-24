Израиль нанес удар по Сирии после обстрела с сирийской территории

Израильские военно-воздушные силы заявили, что совершили удары в Сирии в ответ на артиллерийский обстрел контролируемых Израилем Голанских высот.

«В ответ на более 10 снарядов, запущенных из Сирии, авиация атаковала позиции, с которых осуществлялись обстрелы, и два сирийских танка», – сообщили израильские военные 24 июня в Twitter.

Согласно сообщениям, артиллерийские снаряды приземлились на Голанских высотах – территории, которую Израиль захватил в Сирии в 1967 году и которая остается спорной. О раненых в результате этого обстрела израильские военные не сообщили.

Израиль обнародовал предупреждения гражданским лицам, которые находятся в этом районе, и призвал их избегать территории вдоль границы с Сирией.