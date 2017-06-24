В Евпатории с 1 июля планируют ввести одностороннее движение на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Евпатории, подконтрольной России.

«В Евпатории с 1 июля вводится одностороннее движение на участке улицы Революции от пансионата «Орбита» в сторону улицы Симферопольской, и в обратную сторону по улице Караева: от улицы Матвеева, от площади перед Гезлевскими воротами – до улицы Революции», – говорится в сообщении.

По информации администрации, такая мера призвана упорядочить дорожное движение в этой части города, где расположено много туристических объектов и проходит трамвайная линия.

Глава российской администрации города Андрей Филонов заявил, что данный шаг – это первая часть введения новой схемы дорожного движения.

«Внедрять новую схему дорожного движения начинаем с улицы Революции. Ожидаем, что это уменьшит транспортную нагрузку и позволит избежать пробок в этой части города», – заявил Филонов.

Он отметил, что сейчас российские специалисты разрабатывают схему дорожного движения для 44 евпаторийских улиц. Она определяет направление движения, наличие пешеходных переходов, знаков и остановок общественного транспорта.



