Аксенов открыл памятную стелу в честь юбилея училища, в котором учился

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в открытии стелы, посвященной 50-летию Симферопольского высшего военно-политического строительного училища (СВВПСУ), в котором он учился. Об этом сообщает пресс-служба российского главы Крыма.

«Сегодня здесь стоят выпускники, которые работают во всех отраслях народного хозяйства, правоохранительных органах. Мы видим, что училище многопрофильное, многоцелевое и готовило достойных людей. Хочу поздравить всех вас с 50-летием, с юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, успехов, сказать спасибо нашим преподавателям, командирам, которые о нас заботились», – сказал Аксенов в обращении к собравшимся.

В 2015 году Министерство обороны Украины заявило, что Сергей Аксенов в 1993 году был отчислен из Симферопольского высшего военно-политического строительного училища «за недисциплинированность» и не получал диплом об окончании этого учебного заведения. Это опровергли руководитель СВВПСУ, который возглавлял училище в 1993 году, и некоторые сослуживцы Аксенова. Сам глава Крыма и его пресс-служба эту тему не комментировали.