Футбольная команда из Севастополя выиграла «Кубок Евгения Алдонина»

Команда севастопольской компании «Новацентр» стала победителем турнира по мини-футболу «Кубок Евгения Алдонина», который прошел в Крыму. Об сообщает ТАСС со ссылкой на одного из организаторов турнира Сергей Пинькова.

Второе место заняла команда Московского института им. П. Герцена Минздрава России, третье – молокозавода «Новатор» (г. Джанкой, Крым).

«Турнир проводится в Крыму уже в третий раз. Сегодня он проходил в Евпатории. В нем приняли участие 16 команд – представителей компаний и предприятий из различных регионов России. Конечно, это не профессиональные игроки, но турнир важен, как элемент массового привлечения к спорту разных категорий наших граждан», – сказал он.

По словам Пинькова, турнир направлен на привлечение сотрудников различных компаний, организаций к активному и здоровому образу жизни.

Турнир «Кубок Евгения Алдонина» по мини-футболу проходит в Крыму в третий раз. К участию в турнире приглашаются команды сотрудников компаний и предприятий различной отраслевой сферы: банков, санаториев и пансионатов, промышленности, транспорта. Соревнования проходили на искусственных футбольных мини-полях в поселке Заозерное под крымским городом Евпатория.

Евгений Алдонин – уроженец Крыма, спортивную карьеру начинал в волгоградском «Роторе», затем выступал за московское ЦСКА, в составе которого стал обладателем кубка УЕФА, был игроком сборной России по футболу.