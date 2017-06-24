Ялтинские спасатели эвакуировали туриста, заблудившегося в горах

В ночь с 23 на 24 июня ялтинские спасатели эвакуировали туриста, который заблудился в Крымских горах. Об этом сообщает пресс-служба службы «Крым–СПАС».

«В службу спасения поступил сигнал о том, что требуется помощь туристу, который при восхождении на «Никитское плато» сбился с пути. К предполагаемому месту нахождения туриста немедленно была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно – спасательного отряда «Крым–СПАС» в составе 6-ти человек. По прибытии к месту поиска, с туристом была установлена телефонная связь, однако ситуация осложнялась резким ухудшением погоды: сильный штормовой ветер и дождь», – говорится в сообщении.

По информации «Крым–СПАС», пострадавший был обнаружен после двухчасовых поисковых работ. Оказалось, что заблудившийся турист – житель г.Москвы 1989 г.р. Медицинская помощь ему не понадобилась.

В крымском управлении МЧС России заявили, что подобные ситуации можно предостеречь, если туристы регистрируются у них перед походом в горы. В таких случаях спасатели могут предупредить о приближающейся непогоде.

В ведомстве сообщили, что в данный период на полуострове ежедневно регистрируют в среднем около 10–15 тургрупп, которые находятся под контролем спасателей во время прохождения маршрутов.