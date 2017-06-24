Легкоатлет из Крыма Сокирский претендует на участие в Чемпионате мира от России

Метатель молота из Крыма Алексей Сокирский выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне в составе сборной России. Об этом сообщает ТАСС.

Квалификационный норматив чемпионата мира 2017 года в мужском метании молота равен 76 метрам.

Сокирский, получивший 11 апреля от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на международных стартах в статусе нейтрального спортсмена, выиграл чемпионат Московской области с результатом 76,23 м.

Чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

Ранее Алексей Сокирский был членом сборной Украины. На Олимпийских играх-2012 в Лондоне занял четвертое место. Единственным зарубежным стартом в этом сезоне для спортсмена стал турнир во французском Монтре, где он занял восьмое место с результатом 72 метра 55 сантиметров.

6 августа 2015 года Федерация легкой атлетики Украины заявила, что согласилась на ускоренную процедуру перехода Алексея Сокирского и других крымских легкоатлетов во Всероссийскую федерацию. За это ФЛАУ получила от России компенсацию в размере 170 тысяч долларов.

Однако Алексей Сокирский ранее жаловался в комментарии, что ему отказывают в выдаче шенгенской визы, поскольку не признают его российский загранпаспорт.