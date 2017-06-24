Футбол: Россия вылетела из домашнего Кубка конфедераций

Футбольная сборная России досрочно завершила участие в Кубке конфедераций – турнире при участии восьми национальных команд. Это соревнование ФИФА традиционно проводит за год до старта чемпионата мира, чтобы проверить готовность страны-организатора к мировому первенству.

Россияне в поединке, который состоялся в Казани, первыми забили в ворота сборной Мексики, но еще до перерыва американская команда отыгралась, а во втором тайме отметилась во второй раз – 2: 1.

В другом матче группы А португальцы победили команду Новой Зеландии – 4: 0.

Португальцы и мексиканцы набрали по семь очков, россияне остались с тремя, новозеландцы проиграли все три встречи.

25 июня определятся полуфиналисты от группы В.