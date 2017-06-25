В Пакистане число жертв серии нападений возросло до 85 человек

В Пакистане число жертв двух скоординированных взрывов на северо-востоке страны возросло до 67. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на местных чиновников.

Таким образом, общее число жертв серии нападений в Пакистане, совершенных в пятницу, возросло до как минимум 85 человек.

Как сообщают местные чиновники в Парачинаре, в их населенном пункте два взрыва были устроены почти одновременно на многолюдном базаре возле автобусной станции.

Ответственность за это нападение в основном шиитском городе Парачинаре взяла на себя экстремистская суннитская группировка «Лашкар-э-Джгангви». Парачинар является центром административного агентства Куррам, где нередко происходит насилие между шиитами и суннитами.

Еще 12 человек погибли в пятницу в результате взрыва заминированного автомобиля с водителем-смертником в городе Кветта на юго-западе страны, центре провинции Белуджистан. За то нападение ответственность взяли на себя сразу две экстремистские группировки, конкурирующие между собой – «Джамаат-уль-Ахрар», отколовшаяся от пакистанских талибов, и «Исламское государство».

Кроме того, еще четверо полицейских застрелили неизвестные нападавшие в ресторане вечером в пятницу в портовом городе Карачи на юге Пакистана.

Волна насилия вспыхнула накануне празднования окончания священного месяца Рамадан, праздника Ид-аль-Фитр, который в Пакистане в этом году будут отмечать в понедельник, 26 июня.