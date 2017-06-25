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Кибератаки поразили систему электронной почты парламента Великобритании

Власти Великобритании заявила, что расследует кибератаки, которые поразила систему электронной почты британского парламента. Об этом сообщает Радіо Свобода.

24 июня пресс-секретарь Палаты общин указала, что удаленный доступ к электронной почте был отключен для безопасности внутренней сети законодательных органов. Она подтвердила, что были обнаружены неавторизованные попытки доступа к сети.

Национальный центр кибербезопасности анализирует атаку и осуществляет необходимые меры для защиты сети.

В мае Национальная служба здравоохранения Великобритании пострадала от большого атаки, которая также затронула другие системы во всем мире.

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