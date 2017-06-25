В водоемах Симферополя запретили купаться и ловить рыбу

В водоемах, которые находятся в Симферополе и на его окрестностях запретили купаться и ловить рыбу. Об этом сообщается на сайте российской администрации города со ссылкой на Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю.

«В водоемах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь, купание и рыбная ловля запрещены!» – говорится в предупреждении.

О причинах запрета не сообщается.

Периодически на полуострове вступают в силу ограничения на рыбалку. Запрет на ловлю в Ялте действует с 1 ноября по 1 марта. В российской администрации города ограничения связывают с необходимостью сохранения популяции рыб.