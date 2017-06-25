Мусульмане отмечают праздник Ораза-байрам

Один из самых больших праздников в Исламе – Ораза-байрам (Ураза-байрам, Рамадан-байрам, Рамазан-байрам) отмечают мусульмане 25 июня.

Как сообщили в Духовном управление мусульман Крыма и Севастополя главный праздничный байрам-намаз прошел в Симферополе во Дворце культуры профсоюзов. По информации ДУМКС, в намазе приняли участие более двух тысяч человек.

Муфтий духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов также поздравил с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ораза-байрам.

На своей странице в Facebook Исмагилов объяснил, что это за праздник и почему его так любят мусульмане.

Ораза-байрам (Ураза-байрам) – это праздник разговения, один из двух главных дней исламского календаря, завершающий пост священного месяца Рамазан (Рамадан). В этом году он приходится на 25 июня.

Духовное управление мсульман Крыма после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом и перерегистрировалось на территории России под новым названием – Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар в Геническом районе Херсонской области решено создать муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.