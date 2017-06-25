В Албании проходят парламентские выборы

В Албании 25 июня проходят парламентские выборы. Власти страны стремятся укрепить демократические институты перед потенциальными переговорами о членстве в Европейском союзе.

Властные социалисты и оппозиционные им демократы стремятся получить абсолютное большинство в парламенте страны с населением 2,9 миллиона человек. Албания получила статус кандидата в ЕС в 2014 году, однако движение замедлилось из-за отсутствия реформ, в том числе и относительно избирательного процесса.

Демократы угрожали бойкотировать выборы, требуя отставки премьер-министра Рамы до голосования, чтобы обеспечить справедливость выборов. В мае США и ЕС способствовали заключению соглашения между сторонами, которая реорганизовал правила выборов и позволила оппозиции усилить контроль за процессом.

Обнародование первых результатов голосования ожидается 26 июня.