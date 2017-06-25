Лидеры крымскотатарского народа приняли участие в праздничном намазе по случаю Ораза-байрама

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса Рефат Чубаров, а также члены Меджлиса и активисты крымскотатарского национального движения приняли участие в праздничном намазе по случаю Ораза-байрама в Киеве 25 июня, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Намаз проводил муфтий духовного управления крымских татар на материковой части Украины Айдер Рустемов.

После молитвы Рустемов в проповеди на крымскотатарском и русском языках призвал переселенцев из Крыма поддерживать связи с родственниками на аннексированном полуострове. Он напомнил, что Ислам запрещает прерывать родственные связи. После проповеди с кратким приветственным словом выступил Рефат Чубаров.

Рустемов сообщил собравшимся о праздничных мероприятиях в Киеве по случаю Ораза-байрама и Дня крымскотатарского флага, которые пройдут 25 и 26 июня.

Ораза-байрам (Ураза-байрам) – это праздник разговения, один из двух главных дней исламского календаря, завершающий пост священного месяца Рамазан (Рамадан). В этом году он приходится на 25 июня.

Муфтият крымских татар на материковой части Украины был создан в ноябре 2016 года в Киеве на съезде представителей религиозных общин переселенцев из Крыма. Его главой был избран Айдер Рустемов, а главой совета улемов (ученых) – Сулейман (Элимдар) Хайруллаев. Сейчас муфтият проходит процедуру регистрации в Министерстве культуры Украины.