С начала введения 11 июня безвизового режима с Европейским союзом в страны ЕС не пустили 33 украинца из более чем 740 тысяч граждан, которые пересекали границу в это время. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел Украины.

В департаменте напомнили, что есть определенный перечень требований и причин, на основании которых человеку могут отказать в пересечении границы, но большинство проблем и вопросов, как правило, решаются на месте.

Также сообщается, что 29% украинцев, которые пересекли границу с 11 июня, или почти 157 тысяч человек сделали это по биометрическим паспортам.

С 11 июня вступило в силу решение Европейского союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.