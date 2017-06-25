Украинские общественники, которые занимаются проблемами переселенцев и помогают людям, пострадавшим в результате аннексии Крыма Россией и событиями на Донбассе, обратились к президенту Украины Петру Порошенко не допустить дискриминации жителей оккупированных и неподконтрольных Украине территорий.

Как говорится в сообщении Крымской правозащитной группы, данное обращение связано с тем, что 22 июня 2017 на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины было опубликовано заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости проведения тщательных проверок всех желающих получить биометрический паспорт, прибывающих с оккупированных территорий.

Согласно тексту заявления Турчинова, существует «опасность, что под видом украинских граждан с оккупированных территорий, доступ к безвизовому режиму могут получить сепаратисты, граждане другой страны, террористы или представители российских спецслужб».

«Обнародованный текст заявления секретаря СНБО, составленный в такой тональности, в условиях постоянной антиукраинской пропаганды производит очень негативное влияние на отношение жителей временно оккупированных и неподконтрольных территорий, а также внутренне перемещенных лиц, к процессу реформ в Украине и создает напряжение вобществе», – говорится в тексте заявления общественников.

Согласно обращению, украинские общественники требуют обнародовать текст законопроекта, о котором идет речь в заявлении Турчинова; провести антидискриминационную экспертизу указанного текста законопроекта и обнародовать ее результаты; провести общественное обсуждение законопроекта с привлечением экспертов и представителей правозащитных организаций; в дальнейшем воздержаться от подобных дискриминационных высказываний от имени СНБО, поскольку такие заявления противоречат заявленной политике, направленной на реинтеграцию населения временно оккупированной территории Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



