Украинские военные на Донбассе заявляют об обезвреживании диверсионной группы, в которой были двое граждан России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе 24 июня обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника, в составе которой было двое граждан России. Об этом сообщает в Facebook штаб украинской военной операции.

«В результате принятых мер четыре боевика были задержаны, а еще двое: командир и один из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО – ликвидированы. Стоит отметить, что погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова. Среди пленных был обнаружен еще один представителя России из Алтайского края», – говорится в сообщении.

Украинские военные заявляют, что во время задержания ДРГ изъяли два пулемета Калашникова, две снайперские винтовки Драгунова, два автомата Калашникова-74 и одну реактивную противотанковую гранату.

В штабе не указывают, где именно произошли эти события, в соцсетях утверждают, что обезвреживание ДРГ произошло на Луганском направлении, в районе села Желобок.

Россия, которая поддерживает боевиков на Донбассе, неоднократно отрицала наличие в составе сепаратистов солдат или офицеров регулярной российской армии, признавая лишь то, что в группировках «ДНР» и «ЛНР» есть российские «добровольцы».