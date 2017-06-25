Севастопольский избирком зарегистрировал пять кандидатов на пост главы города

В Севастопольской избирательной комиссии зарегистрировали уже пять кандидатов на пост подконтрольного Кремлю главы администрации города.

Согласно данным, которые представлены на сайте избиркома, первый кандидат, зарегистрированный 9 июня стал исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников (от партии «Единая Россия» – КР). Позднее зарегистрировались кандидат от партии «Патриоты России» Иван Ермаков, член КПРФ Роман Кияшко, от ЛДПР Илья Журавлев и от партии «Народ против коррупции» Виктор Резанов.

Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского Законодательного собрания города.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



