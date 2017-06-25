Украина выиграла домашний чемпионат Европы по боксу

Сборная Украины выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по боксу, который завершился 24 июня в Харькове. «Сине-желтые» получили три золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Вторыми финишировали россияне (два «золота», два «серебра», одна «бронза», третьими – англичане (одна золотая, шесть серебряных, одна бронзовая награды).

Чемпионами Европы стали Юрий Шестак (весовая категория до 60 килограммов), Александр Хижняк (до 75 кг), Виктор Выхрист (свыше 91 кг). Лишь в финале уступил Николай Буценко (весовая категория до 56 кг), третьи места заняли Дмитрий Замотаев (до 52 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг).

Всего на турнире разыграли 10 комплектов наград.