Курсанты Нахимовского училища ходили строем и исполняли патриотические песни

Курсанты Нахимовского военно-морского училища, а также члены военно-патриотического движения «Юнармия» 24 июня приняли участие в одном из этапов конкурса «Сыны и дочери Отечества»: юноши и девушки маршировали и исполняли патриотические песни. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны России.

«Команды-участницы поочередно демонстрировали строевую выучку и исполняли песни. Конкурсной оценке подлежало не только качество выполнения строевых элементов, но и соответствие песни тематике, внешний вид конкурсантов, дисциплина строя, четкость и правильность исполнения команд, действия командира подразделения», – говорится в сообщении.

По информации Минобороны России, в младшей возрастной группе первый приз был присужден отряду «Небесный патруль» из Ростова-на-Дону. В средней возрастной группе «золотой» диплом достался отряду «Орлы» из Ульяновской области России. Второе место осталось за юнармейцами отряда «Патриоты Прикамья» из российского города Пермь, а бронзу завоевал отряд «Патриоты» Республики Удмуртия.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова было основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища был создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. После аннексии Крыма, 20 марта 2014 года, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.

Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия».



В молодежном движении декларируют приоритетные формы деятельности – молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, а также «вахты памяти» обелисков и мемориалов.