На фестивале в Севастополе дуэт бандуристок исполнил песню на украинском языке

В Севастополе 25 июня открылся одиннадцатый фестиваль народной музыки и танца «Самородки-2017», где севастопольский женский дуэт бандуристок исполнил песню на украинском языке. В рамках фестиваля также отметили День балалайки​

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в этом году на фестиваль приехали балалаечники из Австралии и Китая.

Всего за три дня на площадках города планируют выступить 21 танцевально-музыкальный коллектив и 65 исполнителей.

Первый Международный день балалайки провели в Севастополе в 2007 году по инициативе Севастопольской городской государственной администрации и президента российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского.

До аннексии Крыма в фестивале участвовали оркестры и исполнители из Украины, Европы, ЮАР, США, Латинской Америки, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Черногории. На мероприятии выступали более 600 человек.