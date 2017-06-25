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На фестивале в Севастополе дуэт бандуристок исполнил песню на украинском языке

Фестиваль «Самородки-2017» в Севастополе, 25 июня 2017 год

В Севастополе 25 июня открылся одиннадцатый фестиваль народной музыки и танца «Самородки-2017», где севастопольский женский дуэт бандуристок исполнил песню на украинском языке. В рамках фестиваля также отметили День балалайки​

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в этом году на фестиваль приехали балалаечники из Австралии и Китая.

Всего за три дня на площадках города планируют выступить 21 танцевально-музыкальный коллектив и 65 исполнителей.

Первый Международный день балалайки провели в Севастополе в 2007 году по инициативе Севастопольской городской государственной администрации и президента российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского.

До аннексии Крыма в фестивале участвовали оркестры и исполнители из Украины, Европы, ЮАР, США, Латинской Америки, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Черногории. На мероприятии выступали более 600 человек.

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