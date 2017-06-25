На админгранице с аннексированным Крымом украинские пограничники задержали автомобиль, в котором на полуостров везли запчасти для сельхозтехники. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«На контрольный пункт «Чаплинка» на автомобиле «Шевроле» прибыл гражданин Украины, житель Мелитополя. Он направлялся на территорию оккупированного полуострова. Во время осмотра транспортного средства пограничники заметили нервозное поведение водителя и решили осмотреть автомобиль дополнительно. В результате, с помощью специальных технических средств контроля в газовом баллоне было выявлено почти 70 запчастей к сельскохозяйственной технике и грузовым автомобилям», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на водителя автомобиля составили админпротокол, а обнаруженные товары и транспортное средство изъяли.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».