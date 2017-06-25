В результате нападения талибов погибли 10 сотрудников сил безопасности Афганистана

В Афганистане 10 сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения талибов на контрольно-пропускной пункт на плотине Салма в западной части страны. Об этом 25 июня сообщает Радіо Свобода со ссылкой на власти Афганистана.

«Еще четверо полицейских были ранены, также были убиты четверо боевиков», – сообщил представитель губернатора провинции Герат Фархад джалан.

Проект плотины, где произошла реконструкция на сумму 300 миллионов долларов, был завершен в 2016 году. Дамба высотой более 100 метров и шириной 540 метров должна давать 42 мегаватта электроэнергии в год и помочь в орошении 75 тысяч гектаров земли в провинции Герат.