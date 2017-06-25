В Крыму на полигоне Ангарский российские военные проводят тренировки боевой подготовки с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Черноморского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

«Расчеты гаубичной артиллерии Д-30, «Мста-Б», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град-М» и минометные подразделения отработают вопросы приведения артиллерийских установок к бою и подготовки к стрельбе, выполняют нормативы по смене огневых позиций», – отметили в пресс-службе.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе тренировок также отрабатываются действия постов наблюдения и разведки.

В Симферополе 14 июня, провели показательные командно-штабные учения на тему «Действия органов управления по территориальной обороне при угрозе или возникновении агрессии против Российской Федерации».

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.