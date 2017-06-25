Депортированного крымского активиста Недима Халилова перевели в спецприемник в Ставропольском крае соседней России. Об этом в Фейсбуке сообщил проживающий в Крыму ветеран Крымскотатарского национального движения Зевид Газиев.

«Недима Халилова вывезли из Гулькевича, его новый адрес: ЦВСИГ, Ставропольский край, город Георгиевск», – написал Газиев.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий самого Недима Халилова по этому поводу.

7 ноября 2016 года, по решению подконтрольного Кремлю суда крымчанина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы.

В качестве протеста лишенный возможности проживать на родине, в Крыму, Халилов 21 ноября 2016 года объявил голодовку. 5 января 2017 года в связи с критическим истощением вследствие 45-дневного отказа от пищи Халилов принял решение прекратить голодовку.

Летом 2016 года координатор организации «Движение сопротивления крымских татар» Недим Халилов, ссылаясь на международное право и законы России, направил в подконтрольный Кремлю Центральный суд Симферополя иск с целью признания действий российской власти в Крыму в отношении крымских татар незаконными. Он требовал предоставить крымскотатарскому языку статус государственного, и судебное заседание вести на крымскотатарском языке. В июле 2016 года он получил на руки определение суда, которое предложил обсудить и зафиксировать протоколом.